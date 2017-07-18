"Зенит" не отпустил Хави Гарсию в "Бордо"

Хавбек Хави Гарсия остается в "Зените", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, российский клуб не отпустил футболиста в аренду в "Бордо". Теперь французы переключили свое внимание на Нампалиса Менди из "Лестера" и хавбека "Шальке" Бенжамена Стамбули.

Действующее соглашение Хави Гарсии с "Зенитом" рассчитано до лета 2019 года.

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