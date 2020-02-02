"Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин мог оказаться в "Марселе".

"Несколько дней назад "Марсель" размышлял над трансфером Кокорина, однако дальше предварительных переговоров дело не продвинулось.

Французы пытались оформить сделку в последний момент. Инициатором является тренер команды Андре Виллаш-Боаш, который знаком с Кокориным по совместной работе в "Зените".

С Кокориным готовы были подписать соглашение на 1,5 года. Однако представители футболиста не смогли договориться с "Зенитом". У "Марселя" закончился бюджет на зимнее окно и до официального предложения не дошло", - заявил Арустамян.

Читайте также: Уткин назвал чиновника из администрации президента России, который похоронил карьеру Кокорина в "Зените". | http://soccernews.ru