"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ

ПСЖ интересовался хавбеком "Зенита" Леандро Паредесом.

Как сообщают российские СМИ, парижане предлагали за футболиста 40 миллионов евро, однако "Зенит" отклонил предложение.

Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса заинтересован "Реал".

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