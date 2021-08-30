"Зенит" не отпустит Азмуна в "Лион": названа причина

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Переход нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна в "Лион" сорвался, сообщает журналист Лоик Танзи.

По его информации, российский клуб отказался продавать своего игрока из-за невозможности подобрать ему адекватную замену до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее утверждалось, что иранца в составе "сине-бело-голубых" может заменить форвард "Бенфики" Карлос Винисиус, однако о его подписании договориться не удалось.

В этом сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 7 матчей и забил 6 голов. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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