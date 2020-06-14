"Зенит" не планирует покупать Шомуродова

Петербургский "Зенит" отказался от варианта с приобретением узбекистанского нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, руководство клуба приняло решение обойтись без громких приобретений в летнее трансферное окно. Для усиления атаки "Зенит" может продлить контракт с форвардом Александром Кокориным, который выступает за "Сочи" на правах аренды. Кроме того, будет продлено соглашение с нападающим Артемом Дзюбой.

В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов провел за "Ростов" 24 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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