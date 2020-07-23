"Зенит" не планирует продавать Азмуна

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"Зенит" не планирует продавать Азмуна

Уход нападающего Сердара Азмуна не входит в планы "Зенита", об этом сообщил генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

"Мы не ведём переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растёт. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка", - сказал функционер.

Напомним, что ранее иранским форвардом интересовались "Арсенал", "Наполи" и "Милан".

Рыночная стоимость Азмуна - 14,5 миллионов евро. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.

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