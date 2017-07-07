"Зенит" не планирует расставаться с Нету
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб не получал предложений от "Галатасарая" по трансферу португальского защитника Луиша Нету.
"Нам никакого предложения от "Галатасарая" не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести. Его агент сказал, что он хочет остаться. Манчини, конечно, рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету - боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает", - приводят слова Сарсании российские СМИ.
29-летний Нету выступает за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 132 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
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