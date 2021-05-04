"Зенит" не планирует возвращать Мамману

Фото: твиттер Мамманы/Автор неизвестен

Стали известны планы "Зенита" по укреплению оборону на следующий сезон.

Как сообщает Bobsoccer, петербуржцы не намерены сохранять Эмануэля Мамману, который выступает на правах аренды в "Сочи". Аргентинец либо отправится в новую аренду, либо будет продан в Аргентину.

Также сообщается о том, что "Зенит" намерен выкупить у "Ростова" защитника Дмитрия Чистякова, которого арендовал у ростовчан в октябре прошлого года.

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