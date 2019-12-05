"Зенит" не платит зарплату Кокорину
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин тренируется с командой, но клуб пока не платит ему.
"Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения", - сказал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Напомним, что футболист с октября 2018-го по сентябрь 2019 года находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.
Кокорин сразу после освобождения заключил контракт с "Зенитом", но РФС отказался дозаявлять форварда до зимнего перерыва.
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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