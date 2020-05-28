"Зенит" не поддерживает идею разрешить зрителям посещать матчи РПЛ

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"Зенит" не поддерживает идею разрешить зрителям посещать матчи РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев считает преждевременной инициативу пускать болельщиков на трибуны во время матчей РПЛ.

"Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть - со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден - конечно, играть без зрителей", - сказал Медведев.

Напомним, что возобновление сезона РПЛ ожидается 21 июня. Таким образом, перерыв в чемпионате из-за пандемии коронавируса продлится более трёх месяцев.

"Зенит" лидирует в национальном первенстве по итогам 22 туров с 9-очковым преимуществом над "Локомотивом" и "Краснодаром".

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