"Зенит" не подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

Будущее нападающего Александра Кокорина остаётся в подвешенном состоянии.

Пресс-служба питерского "Зенита" в комментарии для "Р-Спорт" не подтвердила уход 28-летнего футболиста в "Сочи".

"Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает. Такого решения нет", - говорится в заявлении "сине-бело-голубых".

Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но тогда форвард отказался менять команду. Из-за демарша его отправили в дубль "Зенита".

Накануне владелец сочинского клуба Борис Ротенберг объявил о договорённости о переходе игрока, позднее эту информацию подтвердил агент футболиста.

Не пропустите: "Зенит" объявил состав на третий сбор. | http://soccernews.ru