"Зенит" не получал предложений по Дзюбе

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

"Зенит" не получал предложений по Дзюбе

Питерский "Зенит" не получал предложений по нападающему Артёму Дзюбе, сообщают российские СМИ.

Несмотря на слухи об интересе к 29-летнему футболисту со стороны английских и китайских клубов, в адрес "сине-бело-голубых" ни один из потенциальных покупателей не обращался.

Не пропустите: Рио Фердинанд готов помочь Дзюбе устроиться в одном из клубов АПЛ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов