"Зенит" не получал предложений по Дзюбе

Питерский "Зенит" не получал предложений по нападающему Артёму Дзюбе, сообщают российские СМИ.

Несмотря на слухи об интересе к 29-летнему футболисту со стороны английских и китайских клубов, в адрес "сине-бело-голубых" ни один из потенциальных покупателей не обращался.

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