"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринфк сочи

"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт

Петербургский  "Зенит" не предлагал новый контракт нападающему Александру Кокорину, который выступает за "Сочи" на правах аренды, сообщает Bobsoccer.

По сведениям издания, клуб не намерен вести переговоры ни с кем из игроков до окончания нынешнего сезона. 

Напомним, что Кокорин осенью 2018 года поучаствовал в двух драках в Москве после чего провел в СИЗО и тюрьме около года. После освобождения футболист прошел сбор с "Зенитом", а затем перешел в "Сочи", за который провел четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Кокорин высказался о невыплате "Зенитом" 18 тысяч рублей в месяц. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов