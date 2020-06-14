"Зенит" не предлагал Кокорину новый контракт
Петербургский "Зенит" не предлагал новый контракт нападающему Александру Кокорину, который выступает за "Сочи" на правах аренды, сообщает Bobsoccer.
По сведениям издания, клуб не намерен вести переговоры ни с кем из игроков до окончания нынешнего сезона.
Напомним, что Кокорин осенью 2018 года поучаствовал в двух драках в Москве после чего провел в СИЗО и тюрьме около года. После освобождения футболист прошел сбор с "Зенитом", а затем перешел в "Сочи", за который провел четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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