"Зенит" не продаст Азмуна зимой

Нападающий Сердар Азмун останется в "Зените" как минимум до следующего лета, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб не намерен рассматривать предложения о продаже иранца во время зимнего трансферного окна, поскольку это крайне важный игрок для решения задач на сезон.

В текущей кампании 24-летний Азмун сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

"Сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ по итогам 14 туров. В Лиге Чемпионов команда набрала 4 очка в 3 матчах.

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