"Зенит" не рассматривает вариант с возвращением Халка

Питерский "Зенит" не собирается подписывать контракт с нападающим Халком, сообщает Metaratings.

По информации источника, вариант с возвращением 34-летнего футболиста даже не рассматривался "сине-бело-голубыми".

Скорее всего, звёздный бразилец после истечения соглашения с "Шанхай СИПГ" вернётся в "Порту".

Халк выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, а за "Зенит" - с 2012 по 2016 год. В составе российской команды он забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.

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