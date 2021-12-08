"Зенит" не смог обыграть "Челси" в Юношеской лиге УЕФА и не вышел в плей-офф

Теги зенит санкт-петербургчелси

"Зенит" не смог обыграть "Челси" в Юношеской лиге УЕФА и не вышел в плей-офф

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лондонским "Челси" со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Алфи Гилкрист, но на 66-й минуте равновесие восстановил Евгений Ким.

"Челси", набрав 10 очков, занял второе место в группе Н и вышел в плей-офф. "Зенит" с 7 очками финишировал на третьей позиции и вылетел из турнира.

"Зенит" Россия - "Челси" Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Гилкрист, 50 - 0:1, Ким, 66 - 1:1

"Зенит": Бязров, Сандрачук, Хотулев, Зигангиров, Быков, Васильев, Марьянов (Хвастухин, 66), Ким, Саусь (Белохонов, 46), Михайловский, Кузнецов.

"Челси": Бергстрем, Хьюз, Гилкрист, Брукинг, Холл (Бэдли-Морган, 86), Уэбстер (Уэрхэм, 86), Симонс, Вейл, Хейф (Ренкин, 73), Томас (Кастлдин, 73), Сунсап-Белл (Мазерсилль, 64)

Не пропустите: Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го

Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов