"Зенит" не смог обыграть "Челси" в Юношеской лиге УЕФА и не вышел в плей-офф

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лондонским "Челси" со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Алфи Гилкрист, но на 66-й минуте равновесие восстановил Евгений Ким.

"Челси", набрав 10 очков, занял второе место в группе Н и вышел в плей-офф. "Зенит" с 7 очками финишировал на третьей позиции и вылетел из турнира.

"Зенит" Россия - "Челси" Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Гилкрист, 50 - 0:1, Ким, 66 - 1:1

"Зенит": Бязров, Сандрачук, Хотулев, Зигангиров, Быков, Васильев, Марьянов (Хвастухин, 66), Ким, Саусь (Белохонов, 46), Михайловский, Кузнецов.

"Челси": Бергстрем, Хьюз, Гилкрист, Брукинг, Холл (Бэдли-Морган, 86), Уэбстер (Уэрхэм, 86), Симонс, Вейл, Хейф (Ренкин, 73), Томас (Кастлдин, 73), Сунсап-Белл (Мазерсилль, 64)

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