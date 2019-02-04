"Зенит" не смог обыграть "Дюделанж" в товарищеском матче

"Зенит" и "Дюделанж" не смогли выявить победителя в товарищеском матче (0:0).

Отметим, что в этой встрече дебютировали защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.

"Зенит" - "Дюделанж" - 0:0.

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Кузяев (Воробьев, 32), Барриос, Маркизио, Эрнани, Дзюба, Дриусси.

"Дюделанж": Жубер (Бонфуа, 64), Йорданов (Де Соуза, 64), Премпе, Шнелль (Малгет, 46), Мелисс (Эль-Хрити, 46), Штольц (Круска, 46), Круз (Агович, 64), Покар (Перез, 46), Кения (Кутюрье, 64), Синани (Штумпф, 64), Тюрпель (Йейе, 64).

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.

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