"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ

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"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛФото: твиттер "Зенита"

В рамках 5-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Уфой".

Из-за потери очков "Зенит" опустился на вторую строчку. "Уфа" идет на 11-м месте.

"Уфа" - "Зенит" 1:1

Голы: Малком, 10 - 0:1, Агаларов, 73 - 1:1

"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Никитин, Алиев (Бауэр, 62), Голубев, Мрзляк, Камилов (Урунов, 73), Фищенко, Касинтура, Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов.

"Зенит": Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Ерохин (Мостовой, 76), Дзюба (Азмун, 71), Малком, Клаудиньо.

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