"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ
Фото: твиттер "Зенита"
В рамках 5-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Уфой".
Из-за потери очков "Зенит" опустился на вторую строчку. "Уфа" идет на 11-м месте.
"Уфа" - "Зенит" 1:1
Голы: Малком, 10 - 0:1, Агаларов, 73 - 1:1
"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Никитин, Алиев (Бауэр, 62), Голубев, Мрзляк, Камилов (Урунов, 73), Фищенко, Касинтура, Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов.
"Зенит": Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Ерохин (Мостовой, 76), Дзюба (Азмун, 71), Малком, Клаудиньо.
Читайте также: "Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"
-
"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"
-
"Уотфорд" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Витория прокомментировал результат матча с "Арсеналом"
-
Грилиш забил дебютный гол за "Манчестер Сити"
-
"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ
-
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ
-
1
Селюк: "Легко докажу, что Геркус вор"
-
Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"
-
Витория высказался о результатах "Спартака"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020
-
"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"
-
ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
-
На Пьянича появился новый претендент
-
Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева
-
Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"