"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ

Теги зенит санкт-петербургуфа

"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков, "Уфа" с 26 очками поднялась на восьмую позицию.

"Зенит" – "Уфа" - 0:0

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.

"Уфа": Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).

Не пропустите: Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ

Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов