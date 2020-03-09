"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков, "Уфа" с 26 очками поднялась на восьмую позицию.

"Зенит" – "Уфа" - 0:0

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.

"Уфа": Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).

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