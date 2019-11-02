"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество

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"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество

В рамках 15-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА.

Питерский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на три очка. "Армейцы" так и остались на пятой позиции.

"Зенит" - ЦСКА 1:1

Голы: Влашич, 45 - 0:1, Ерохин, 73 - 1:1

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 60), Жирков (Мак, 89), Оздоев, Барриос, Иванович, Азмун, Дзюба, Дриусси (Ерохин, 68).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Фернандес, Бийол, Бистрович, Влашич, Обляков (Гогуа, 90), Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).

Предупреждения: Бийол (51), Карпов (54), Азмун (85), Обляков (86).

Удаление: Бийол (54).   

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