"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество
В рамках 15-го тура РПЛ "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА.
Питерский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на три очка. "Армейцы" так и остались на пятой позиции.
"Зенит" - ЦСКА 1:1
Голы: Влашич, 45 - 0:1, Ерохин, 73 - 1:1
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев (Шатов, 60), Жирков (Мак, 89), Оздоев, Барриос, Иванович, Азмун, Дзюба, Дриусси (Ерохин, 68).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Фернандес, Бийол, Бистрович, Влашич, Обляков (Гогуа, 90), Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).
Предупреждения: Бийол (51), Карпов (54), Азмун (85), Обляков (86).
Удаление: Бийол (54).
Читайте также: "Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут
-
"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу" и другие результаты
-
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ
-
"Динамо" вырвало ничью в матче с "Ахматом", "Локомотив" потерял очки в игре с "Уфой"
Лента новостей
-
"Марсель" обыграл "Лилль" в матче Лиги 1
-
"Зенит" не смог переиграть ЦСКА, несмотря на численное преимущество
-
Вернер повторил достижение 18-летней давности
-
"Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги
-
1
"Юргорден" стал чемпионом Швеции
-
1
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ
-
4
"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут
-
1
Месси забил 500-й гол левой ногой за "Барселону"
-
1
"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу" и другие результаты
-
"Барселона" теряет Суареса
-
1
"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А
-
1
Сульшер прокомментировал поражение от "Борнмута"
-
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги
-
Гол Мелкадзе принёс "Тамбову" вторую подряд победу в РПЛ
-
Сёмин назвал сроки возвращения на поле Смолова и Антона Миранчука
-
1
"Манчестер Юнайтед" выдал худший за 33 года старт сезона в чемпионате Англии
-
"Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы"
-
Тренер "Динамо" прокомментировал слухи, что Максимилиан Филипп разочаровался в России
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ
-
"Валенсия" добыла волевую победу над "Эспаньолом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13