"Зенит" не смог победить болгарский "Ботев" в товарищеском матче

Фото твиттер "Зенита"

В Объединённых Арабских Эмиратах состоялся товарищеский матч между "Зенитом" и "Ботевом".

Команды забили по два гола в ворота друг друга, расписав в итоге результативную ничью.

В составе "сине-бело-голубых" отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

"Зенит" (Россия) – "Ботев" (Болгария) - 2:2

Голы: 0:1 – Неделев (6, пенальти), 1:1 – Дзюба (31), 2:1 – Оздоев (53), 2:2 – Маркос (78, пенальти).

"Зенит": Одоевский, Круговой, Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев (Малком, 61), Кравцов, Кузяев (Саусь, 61), Клаудиньо, Мостовой, Дзюба (Кузнецов, 70).

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