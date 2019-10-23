"Зенит" не сможет играть на "Газпром Арене" в конце сезона 2020/21

Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов заявил, что подготовка стадиона к финалу Лиги Чемпионов в 2021 году внесёт изменения в календарь "Зенита".

"Период, когда нельзя нагружать газон, наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для "Зенита". Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учётом этого факта", - сказал Литвинов.

Напомним, что финал ЛЧ сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге 29 мая 2021 года.

Стадион "Газпром Арена" официально введён в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На нём уже прошли матчи Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В следующем году объект примет 4 матча Евро-2020.

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