"Зенит" не сможет рассчитывать на Крицюка в матчах с "Бетисом"

Фото: инстаграм Крицюка\Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился подробностями восстановления от травмы голкипера команды Станислава Крицюка и рассказал, будет ли он готов к матчам с "Бетисом" в 1\16 финала Лиги Европы.

"К "Бетису" Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней.

Надеюсь, скоро начнет по-тихоньку работать, но когда восстановится... К "Бетису" точно нет", - сказал российский тренер.

Первый матч между "Зенитом" и "Бетисом" состоится в Санкт-Петербурге, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Вторая игра пройдет 24 февраля в Севилье. Начало - в 23:00 (мск).

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