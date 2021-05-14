"Зенит" не собирается менять тренера
Фото твиттер "Зенита"
В планах руководства питерского "Зенита" нет смены главного тренера по окончании этого сезона.
По информации "Р-Спорт", боссы клуба доверяют действующему наставнику Сергею Семаку и не собираются его увольнять.
Таким образом, появившиеся слухи о возможном приглашении в "Зенит" тренера "Порту" Сержиу Консейсау не соответствуют действительности.
Контракт Семака с "Зенитом" рассчитан до июня 2022 года. За три сезона он завоевал с командой три чемпионских титула, но неизменно проваливался в еврокубках.
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