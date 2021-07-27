"Зенит" не собирается покупать Гедеша

Фото: инстаграм Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен

Полузащитник "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеш не перейдет в "Зенит", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, российский клуб не заинтересован в приобретении футболиста. Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за хавбека около 30 миллионов евро, но он не хочет переезжать в Россию.

В прошлом сезоне 24-летний Гедеш провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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