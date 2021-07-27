"Зенит" не собирается покупать Гедеша

Теги валенсиязенит санкт-петербурггонсалу гедештрансферы

"Зенит" не собирается покупать Гедеша

Фото: инстаграм Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен 

Полузащитник "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеш не перейдет в "Зенит", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, российский клуб не заинтересован в приобретении футболиста. Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за хавбека около 30 миллионов евро, но он не хочет переезжать в Россию.

В прошлом сезоне 24-летний Гедеш провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Зенит" может подписать сына Диего Симеоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не покупает игроков ради Мбаппе

"Реал" не покупает игроков ради Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов