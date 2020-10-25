"Зенит" не собирается увольнять Семака

Руководство "Зенита" не планирует увольнять главного тренера команды Сергея Семака. Об этом сообщает Bobsoccer.

По информации издания, в клубе доверяют специалисту и не думают о его отставке. Руководство уверено, что тренер справится со сложностями.

Напомним, "Зенита" потерпел поражение в матче 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).

Ранее петербургский клуб с аналогичным счетом проиграл бельгийскому "Брюгге" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Сам тренер отметил, что не собирается покидать "Зенит".

После 12 туров чемпионата России "Зенит" 2 место в турнирной таблице. 28 октября подопечные Семака встретятся с "Боруссией" Дортмунд во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

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