"Зенит" не спешит продлевать контракт с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

"Зенит" не спешит продлевать контракт с Кокориным

Будущее нападающего Александра Кокорина в питерском "Зените" остаётся туманным.

Сообщается, что действующий чемпион России пока не вёл переговоров о продлении контракта с 29-летним футболистом.

Если ситуация не изменится, то уже в июне скандальный форвард станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

Ранее стало известно, что интерес к россиянину проявляют европейские клубы, в частности, из итальянской Серии А.

С февраля Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи", в его активе 3 гола и 1 ассист в 4 матчах.

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