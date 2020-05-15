"Зенит" не спешит продлевать контракт с Кокориным
Будущее нападающего Александра Кокорина в питерском "Зените" остаётся туманным.
Сообщается, что действующий чемпион России пока не вёл переговоров о продлении контракта с 29-летним футболистом.
Если ситуация не изменится, то уже в июне скандальный форвард станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.
Ранее стало известно, что интерес к россиянину проявляют европейские клубы, в частности, из итальянской Серии А.
С февраля Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи", в его активе 3 гола и 1 ассист в 4 матчах.
Не пропустите: "Зенит" договорился с Семаком о новом контракте. | http://soccernews.ru
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