"Зенит" не сумел договориться с Бьелсой

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса, последним клубом которого был "Лилль", не возглавит питерский "Зенит".

Как информирует ФАН, "сине-бело-голубые" вышли на контакт с 62-летним специалистом относительно возможного сотрудничества. Однако стороны не смогли достичь понимания в будущей работе клуба на трансферном рынке и общей стратегии развития клуба. В итоге аргентинец решил отказаться от возможного переезда в Россию.

Напомним, Бышовец высказался по будущему Манчини. | soccernews.ru