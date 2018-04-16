"Зенит" не сумел договориться с Бьелсой

Теги зенит санкт-петербургмарсело бьелса

"Зенит" не сумел договориться с БьелсойИзвестный аргентинский тренер Марсело Бьелса, последним клубом которого был "Лилль", не возглавит питерский "Зенит".

Как информирует ФАН, "сине-бело-голубые" вышли на контакт с 62-летним специалистом относительно возможного сотрудничества. Однако стороны не смогли достичь понимания в будущей работе клуба на трансферном рынке и общей стратегии развития клуба. В итоге аргентинец решил отказаться от возможного переезда в Россию.

Напомним, Бышовец высказался по будущему Манчини. | soccernews.ru

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