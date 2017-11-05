"Зенит" не сумел обыграть "Рубин" в Казани
Питерский "Зенит" после неудачных матчей с "Анжи", ЦСКА, "Арсеналом" и "Локомотивом" поехал в Казань, чтобы добыть три очка. "Рубин" также в последнее время действует неудачно, команда опускается все ниже в турнирной таблице, чередуя ничьи и поражения. Выиграть этой осенью удалось только у "Ростова", поэтому для казанцев игра против "Зенита" также была очень важной.
В начале матча обе команды часто ошибались, действуя несколько сумбурно. Шла борьба за инициативу, поэтому моментов практически не было. Вспомнить можно разве что заброс от Полоза и последовавший за ним удар в дальний левый угол от Кокорина, однако Александр в створ не попал. Тут же "Рубин" ответил своим ударом и "Рубин" – Жемалетдинов попал в защитника.
После небольшого всплеска активности на поле снова пошла вязкая игра, "Рубин" старался надежно действовать в обороне, не давая развернуться нападающим "Зенита", сам же в атаке практически ничего не предпринимал. Питерцы долгое время взломать насыщенную оборону не могли, не хватало скорости, игра постоянно прерывалась из-за нарушений.
Гости активизировались лишь в концовке тайма, создав несколько моментов. Сначала Иванович мог дважды забивать в одной атаке. Серб пробил в упор головой после подачи углового – мяч полетел во вратаря. Затем сам же Иванович играл на добивании, но со второй попытки в створ не попал. Через минуту Джанаев в прыжке отразил выстрел в дальний угол от Полоза.
Во втором тайме "Рубин" продолжил держать оборону, изредка убегая в контратаки, "Зенит" же играл первым номером. Питерцы могли подарить сопернику гол на 65 минуте, когда Кокорин едва не забил в свои ворота после подачи "Рубином" углового. В остальном же игра проходила на половине поля казанцев, при этом нельзя сказать, что у ворот Джанаева было большое количество моментов. Лишь в концовке "Зенит" устроил штурм: после навеса Паредеса едва не попал в угол ворот Дриусси, также сольный проход удался Смольникову, его удар отбил перед собой Джаноев, а затем защитники легли под выстрел Дриусси. Мог забить и Кокорин, пробивавший головой после навеса Смольникова – вратарь "Рубина" сумел зафиксировать мяч на самой линии ворот.
"Рубин" выстоял и завоевал важное очко, "Зенит" же не сумел победить в пятом матче подряд.
"Рубин" – "Зенит" 0:0
"Рубин": Джанаев, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Камболов (Цакташ, 81), Жемалетдинов (Азмун, 75), Оздоев, Бауэр, Канунников (Карадениз, 88), Кудряшов, Мвила.
"Зенит": Лунёв, Мевля (Шатов, 67), Кришито, Иванович, Смольников, Паредес, Краневиттер (Дриусси, 75), Ерохин, Полоз (Жирков, 56), Кокорин, Дзюба.
Вячеслав Горбачев
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Анжи
|16
|16
|15
|Динамо Москва
|16
|15
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12