"Зенит" не сумел переиграть "Ахмат" в Грозном

Питерский "Зенит" в последнем матче года отправился в гости к "Ахмату", который в прошлом сезоне лишил питерцев Лиги чемпионов, сейчас же клуб из Грозного намеревался притормозить соперника, что давало возможность уйти в отрыв "Локомотиву".

Хозяева поля активно начали игру, регулярно беспокоя Лодыгина, на первых минутах мимо пробил Митришев, а затем Исмаэл в девятку стрелял со штрафного, но вратарь "Зенита" в прыжке спас свою команду. Митришев же не сумел сыграть на добивании. Питерцы ответили на это шикарным пасом Паредеса, благодаря которому вывалился один на один Кокорин, вратарь Гудиев выскочил навстречу нападающему и накрыл его удар.

После этого пошла игра на встречных курсах, "Ахмат" на своем стадионе не желал закрываться, стараясь отвечать на каждую атаку "Зенита". Через некоторое время грозненцы и вовсе прижали соперника к воротам, создав еще несколько моментов. После навеса Митришева в борьбе с Жирковым пробил Лео – мяч полетел над перекладиной. Через минуту активный Митрише выскочил на свидание с вратарем, но в решающий момент растерялся и пробил прямо в Лодыгина.

У "Зенита" кроме момента Кокорина моментов в первой половине не было, питерцы нанесли всего три удара по чужим воротам.

Второй тайм начался в низком темпе, чем способствовали частые нарушения правил. Перерыв повлиял в большей степени на "Ахмат", от преимущества хозяев практически ничего не осталось, "Зенит" выровнял игру и на 58 минуте даже мог забить. Кузяев вывел Ригони на неплохую позицию на правом краю штрафной, Эмилиано пробил и попал в защитника, мяч срикошетил и полетел в перекладину, но отскочил прямо на Кокорина, который с метра не попал по пустым воротам.

В середине тайма тренеры произвели серию замен, но ни одна из них так и не сыграла. Команды вместо создания моментов принялись бить друг друга по ногам, на поле часто возникали стычки. "Зениту" по такой игре было достаточно сложно комбинировать, поэтому "Ахмат" без особых проблем оборонялся, сами же гости также не отличись в атаке. Кроме дальнего выстрела от Исмаэла вспомнить нечего.

"Зенит" потерял очередные очки, он не может победить в пяти гостевых играх подряд, и теперь его отставание от "Локомотива" увеличилось до восьми пунктов.

"Ахмат" – "Зенит" 0:0

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 69), Сампайо, Анхель, Семёнов, Иванов, Исмаэл, Роши, Митришев (Садаев, 78), Лео (Балай, 83).

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Иванович, Мевля (Дриусси, 68), Кузяев, Паредес, Ригони, Краневиттер, Капленко (Шатов, 55 (Полоз, 86)), Жирков, Кокорин.

Вячеслав Горбачев

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