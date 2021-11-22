"Зенит" не теряет надежд сохранить Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Питерский "Зенит" предпримет ещё одну попытку убедить нападающего Сердара Азмуна остаться в команде.

По информации РБК, новый раунд переговоров между сторонами запланирован на декабрь.

Напомним, что контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года, и 26-летний иранец пока склоняется к уходу в команду из Европы.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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