"Зенит" не устраивает предложение "Марселя" по Дзюбе
"Марсель" продолжает переговоры с "Зенитом" по трансферу нападающего Артема Дзюбы, сообщает Betting Insider.
По сведениям издания, французский клуб хотел взять форварда в аренду, но этот вариант не устроил "Зенит". "Марсель" не хочет покупать игрока из-за его возраста, а также размера зарплаты, которая в петербургском клубе составляет три миллиона евро в год.
30-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, провел за клуб 141 матч во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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