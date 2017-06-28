"Зенит" не ведёт переговоров о возвращении Халка

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг слухи о возможном возвращении в питерский клуб форварда "Шанхай Теллэйс" Халка.

"Что касается Халка, то никаких переговоров по этому поводу нами не ведётся. У меня никаких таких намерений нет. От главного тренера я ничего подобного тоже не слышал" - сказал Фурсенко.

Напомним, что 30-летний Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год.

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