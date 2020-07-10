"Зенит" не ведет переговоры с Александром Кокориным о продлении контракта
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, руководство "Зенита" не ведет с Кокориным о продлении контракта, который истекает в конце июля. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. За сочинский клуб он провел девять матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22