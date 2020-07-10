"Зенит" не ведет переговоры с Александром Кокориным о продлении контракта

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство "Зенита" не ведет с Кокориным о продлении контракта, который истекает в конце июля. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. За сочинский клуб он провел девять матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Жена Кокорина показала фигуру в купальнике. | http://soccernews.ru