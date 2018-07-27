"Зенит" не включил Кокорина, Жиркова и Мамману в заявку на сезон 2018/2019

Питерский "Зенит" не включил своих форварда Александра Кокорина и защитников Юрия Жиркова и Эммануэля Мамману в заявку на сезон 2018/2019.

Как информирует sport24.ru, травмированное трио игроков будет включено "сине-бело-голубыми" в список игроков для участия в чемпионате позже.

Напомним, полностью заявка "Зенита" выглядит так. | soccernews.ru