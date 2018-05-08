"Зенит" не вступал в переговоры с Михайловичем

Питерский "Зенит" не вступал в переговоры с известным сербским наставником Синишей Михайловичем, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, "сине-бело-голубые" до сих пор не выходили на контакт с 49-летним специалистом, который называется главным претендентом на замену нынешнему главному тренеру российской команды Роберто Манчини.

В своей карьере Михайлович работал с "Болоньей", "Катаньей", "Фиорентиной", сборной Сербии, "Сампдорией", "Миланом" и "Торино".

Напомним, Луческу считает, что мог бы помешать с "Зенитом" стать чемпионом "Локомотиву". | soccernews.ru