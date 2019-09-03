"Зенит" не захотел подписывать защитника "Тоттенхэма"

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"Зенит" не захотел подписывать защитника "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз имел шансы оказаться в "Зените" минувшим летом.

"Зениту" необходимо было закрыть позицию левого защитника. Клуб подписал Дугласа Сантоса, однако ранее у них был очень интересный вариант.

"Зениту" предлагали услуги защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза. В итоге клуб отказался от его кандидатуры", - сказал журналист Андрей Панков.

Напомним, что "Зенит" приобрел Сантоса у "Гамбурга" за 10,8 миллиона евро. С игроком был заключен пятилетний контракт.

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