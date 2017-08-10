"Зенит" не заинтересован в возвращении Гарая

Теги эсекьель гарайзенит санкт-петербургваленсия

"Зенит" не заинтересован в возвращении ГараяПитерский "Зенит" не заинтересован в возвращении в свои ряды защитника испанской "Валенсии" Эсекьеля Гарая.

Как информирует СЭ, агент 30-летнего бека Жорже Мендеш связывался с руководством "сине-бело-голубых" около месяца назад, чтобы предложить клубу услуги своего клиента. Однако в "Зените" исключили возвращение аргентинца в Питер.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Гарай отказал "Спартаку" ради "Зенита". | soccernews.ru

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