"Зенит" недоволен системой формирования календаря РПЛ: опубликовано заявление

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"Зенит" недоволен системой формирования календаря РПЛ: опубликовано заявление

Питерский "Зенит" недоволен системой формирования календаря российской Премьер-лиги.

Сайт Sports.ru опубликовал официальное заявление, предоставленное пресс-службой "сине-бело-голубых".

"Практика формирования календаря устарела и перестала отвечать задачам развития коммерческого потенциала клубного футбола и роста зрительского интереса к российскому чемпионату. "Зенит" не раз обращал внимание, что календарь должен в равной степени отвечать как интересам основного вещателя - равномерное распределение зрительского потенциала, медийная потребность аудитории и возможности болельщиков, так и спортивной составляющей - баланс спортивного графика для клубов, выступающих в еврокубках, близость соревновательных циклов команд и климатические условия. Конечно, учитывая российскую действительность, при составлении календаря существует множество факторов и трудностей, но практика ведущих европейских футбольных лиг показала, с задачей найти необходимый баланс успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и чёткую систему ориентиров и единых интересов", - говорится в заявлении.

По итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.

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