"Зенит" недоволен системой формирования календаря РПЛ: опубликовано заявление
Питерский "Зенит" недоволен системой формирования календаря российской Премьер-лиги.
Сайт Sports.ru опубликовал официальное заявление, предоставленное пресс-службой "сине-бело-голубых".
"Практика формирования календаря устарела и перестала отвечать задачам развития коммерческого потенциала клубного футбола и роста зрительского интереса к российскому чемпионату. "Зенит" не раз обращал внимание, что календарь должен в равной степени отвечать как интересам основного вещателя - равномерное распределение зрительского потенциала, медийная потребность аудитории и возможности болельщиков, так и спортивной составляющей - баланс спортивного графика для клубов, выступающих в еврокубках, близость соревновательных циклов команд и климатические условия. Конечно, учитывая российскую действительность, при составлении календаря существует множество факторов и трудностей, но практика ведущих европейских футбольных лиг показала, с задачей найти необходимый баланс успешно справляются профильные независимые компании, гарантирующие полную прозрачность и чёткую систему ориентиров и единых интересов", - говорится в заявлении.
По итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10