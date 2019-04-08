"Зенит" - о традиции Оздоева и Ракицкого: "Два матча - два голевых поцелуя"
"Зенит" в своём твиттере опубликовал шутливый пост, посвящённый новой традиции игроков команды Магомеда Оздоева и Ярослава Ракицкого.
Напомним, что в матчах с "Оренбургом" и "Локомотивом" россиянин целовал украинца в голову, и последний в обоих играх забивал со штрафного удара.
"Немного статистики. Два матча - два голевых поцелуя", - гласит подпись к фото в микроблоге "сине-бело-голубых".
Немного статистики #ПоцелуйМагомеда pic.twitter.com/Jtju6MXB1y— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
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