"Зенит" - обладатель самого дорогого состава в РПЛ по версии Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ с учётом обновления рыночной стоимости игроков.
Лидером российского чемпионата по данному показателю остаётся "Зенит". Футболисты "сине-бело-голубых" суммарно стоят 179 миллионов евро.
1. "Зенит" – 179 миллионов евро;
2. "Спартак" – 115 миллионов евро;
3. "Краснодар" – 113,75 миллиона евро;
4. "Динамо" – 99,5 миллиона евро;
5. "Локомотив" – 95,3 миллиона евро;
6. ЦСКА – 84,55 миллиона евро;
7. "Рубин" – 70,65 миллиона евро;
8. "Ростов" – 39,75 миллиона евро;
9. "Сочи" – 35,5 миллиона евро;
10. "Крылья Советов" – 29,35 миллиона евро;
11. "Ахмат" – 28,95 миллиона евро;
12. "Арсенал" – 22,15 миллиона евро;
13. "Химки" – 21,38 миллиона евро;
14. "Уфа" – 19,6 миллиона евро;
15. "Урал" – 19,13 миллиона евро;
16. "Нижний Новгород" – 13,4 миллиона евро.
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