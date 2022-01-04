"Зенит" - обладатель самого дорогого состава в РПЛ по версии Transfermarkt

Теги зенит санкт-петербургкраснодарспартак москвадинамо москвалокомотив москвацска москварубинростовфк сочикрылья советовахматарсенал тулахимкиуфауралнижний новгород

"Зенит" - обладатель самого дорогого состава в РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ с учётом обновления рыночной стоимости игроков.

Лидером российского чемпионата по данному показателю остаётся "Зенит". Футболисты "сине-бело-голубых" суммарно стоят 179 миллионов евро.

1. "Зенит" – 179 миллионов евро;

2. "Спартак" – 115 миллионов евро;

3. "Краснодар" – 113,75 миллиона евро;

4. "Динамо" – 99,5 миллиона евро;

5. "Локомотив" – 95,3 миллиона евро;

6. ЦСКА – 84,55 миллиона евро;

7. "Рубин" – 70,65 миллиона евро;

8. "Ростов" – 39,75 миллиона евро;

9. "Сочи" – 35,5 миллиона евро;

10. "Крылья Советов" – 29,35 миллиона евро;

11. "Ахмат" – 28,95 миллиона евро;

12. "Арсенал" – 22,15 миллиона евро;

13. "Химки" – 21,38 миллиона евро;

14. "Уфа" – 19,6 миллиона евро;

15. "Урал" – 19,13 миллиона евро;

16. "Нижний Новгород" – 13,4 миллиона евро.

Не пропустите: "На дне". Карпин оценил уровень российского футбола. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов