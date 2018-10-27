"Зенит" обошел "Манчестер Юнайтед" в рейтинге УЕФА

В рейтинге УЕФА питерский "Зенит" обошел "Манчестер Юнайтед" и поднялся на 16-е место рейтинга.

Другие российские клубы по итогам прошедшей еврокубковой недели расположились на следующих позициях: ЦСКА - 30-е место, "Краснодар" - 47-е, "Локомотив" - 50-е, "Динамо" - 79-е, "Спартак" - 85-е, "Ростов" - 96-е, "Рубин" - 119-е, "Уфа" - 120-е.

Лучшими клубами Европы остаются мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

Напомним, Капелло оценил шансы "Зенита" на чемпионство. | soccernews.ru