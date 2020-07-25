"Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России
"Зенит" завоевал Кубок России, одолев в финале "Химки" (1:0).
Таким образом, "Зенит" стал четырехкратным обладателем кубка, обойдя по этому показателю "Спартак", который выигрывал трофей три раза.
Рекордсменом по победам в Кубке России является "Локомотив" - 8 раз, вторым идет ЦСКА - 7 раз.
Отметим, что в СССР чаще всех кубок выигрывал "Спартак" (10 раз), а на счету "Зенита" всего одна победа.
Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22