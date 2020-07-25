"Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России

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"Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России

"Зенит" завоевал Кубок России, одолев в финале "Химки" (1:0).

Таким образом, "Зенит" стал четырехкратным обладателем кубка, обойдя по этому показателю "Спартак", который выигрывал трофей три раза.

Рекордсменом по победам в Кубке России является "Локомотив" - 8 раз, вторым идет ЦСКА - 7 раз.

Отметим, что в СССР чаще всех кубок выигрывал "Спартак" (10 раз), а на счету "Зенита" всего одна победа.

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