"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"

"Зенит" написал обращение фанатам команды перед матчем 20-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события", - написано в сообщении.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет завтра, 17 марта, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" с 40 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" расположился на 4 строчке с 32 очками.

Не пропустите:  Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Оренбург Оренбург 19 26
8 Ростов Ростов 19 26
9 Ахмат Ахмат 19 24
10 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 19 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов