"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"

"Зенит" написал обращение фанатам команды перед матчем 20-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события", - написано в сообщении.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет завтра, 17 марта, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" с 40 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" расположился на 4 строчке с 32 очками.

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