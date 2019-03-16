"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"
"Зенит" написал обращение фанатам команды перед матчем 20-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок. Мы просим соблюдать правила поведения на стадионе и надеемся, что на матче не будет места провокациям, а игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события", - написано в сообщении.
Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет завтра, 17 марта, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).
"Зенит" с 40 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" расположился на 4 строчке с 32 очками.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Оренбург
|19
|26
|8
|Ростов
|19
|26
|9
|Ахмат
|19
|24
|10
|Крылья Советов
|19
|24
|11
|Арсенал Тула
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|19
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11