"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам матча с "Краснодаром"

"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"В ЭСК поступило заявление от «Зенита» с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте", - сообщил источник Sport24.

Напомним, встреча проходила вчера, 8 ноября, на "Газпром Арене". Игра завершилась в пользу "сине-бело-голубых" (1:3).

Матч обслуживал Владимир Москалев.

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