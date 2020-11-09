"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам матча с "Краснодаром"
"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
"В ЭСК поступило заявление от «Зенита» с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте", - сообщил источник Sport24.
Напомним, встреча проходила вчера, 8 ноября, на "Газпром Арене". Игра завершилась в пользу "сине-бело-голубых" (1:3).
Матч обслуживал Владимир Москалев.
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