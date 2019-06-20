"Зенит" обсуждает решение о будущем Маркизио

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"Зенит" обсуждает решение о будущем Маркизио
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о будущем в команде итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

"К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Напомним, что хавбек перенес операцию на колене в апреле и выбыл из строя на 6-7 месяцев. Зарплата игрока в петербургском клубе составляет 3,5 миллиона евро в год. Его контракт действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне 33-летний итальянец провел за российский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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