"Зенит" обсуждает решение о будущем Маркизио
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о будущем в команде итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.
"К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что хавбек перенес операцию на колене в апреле и выбыл из строя на 6-7 месяцев. Зарплата игрока в петербургском клубе составляет 3,5 миллиона евро в год. Его контракт действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне 33-летний итальянец провел за российский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20