"Зенит" объявил, что никто из игроков клуба не заражен коронавирусом

Все игроки и сотрудники "Зенита" прошли тест на коронавирус. По итогам обследования стало известно, что никто из клуба не заражен.

Ранее "Зенит" приостановил тренировки до 22 марта. РПЛ приостановлена до 10 апреля.

После 22 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице.

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