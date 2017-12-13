"Зенит" объявил, что обошел по средней посещаемости "Челси" и "Ювентус"

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"Зенит" объявил, что обошел по средней посещаемости "Челси" и "Ювентус"

Стадион "Санкт-Петербург" является 32-м по средней посещаемости в европейских чемпионатах, сообщает официальный сайт клуба.

Арену петербургского "Зенита" в среднем посещают 44 578 зрителей и по этому показателю он опережает такие клубы, как "Порту", "Челси", "Лион", "Галатасарай", "Ювентус" и "Рому". 

Стоит отметить, что в Лиге Европы "Зенит" занял четвертое место по посещаемости, уступив "Арсеналу", "Црвене Звезде" и "Кельну". 

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