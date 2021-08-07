"Зенит" объявил о договорённости о трансфере Клаудиньо

Теги зенит санкт-петербургбрагантиноклаудиньо родригестрансферы

"Зенит" объявил о договорённости о трансфере Клаудиньо

Фото сайт "Зенита"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте подтвердил, что согласовал переход полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.

Пресс-служба клуба уточнила, что в течение ближайших недель бразилец пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 15 миллионов евро, а договор между сторонами будет рассчитан до 2026 года.

В составе "РБ Брагантино" Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах. Сегодня он со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом.

Не пропустите: Маммана высказался о своем уходе из "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов