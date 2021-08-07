"Зенит" объявил о договорённости о трансфере Клаудиньо
Фото сайт "Зенита"
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте подтвердил, что согласовал переход полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.
Пресс-служба клуба уточнила, что в течение ближайших недель бразилец пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 15 миллионов евро, а договор между сторонами будет рассчитан до 2026 года.
В составе "РБ Брагантино" Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах. Сегодня он со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом.
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