"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Спортивный директор питерского "Зенита" Хавьер Рибальта официально покинул занимаемый пост.
В четверг испанский функционер попрощался с командой.
Ранее сообщалось, что Рибальта ушёл из-за разногласий с руководством "сине-бело-голубых". Он хотел получить расширение полномочий, но ему отказали.
Контракт между сторонами истекал в июне этого года, но было принято решение расторгнуть его досрочно.
Рибальта работал в "Зените" с лета 2018 года. После его прихода команда дважды стала чемпионом России.
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