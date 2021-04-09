"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора

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"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Спортивный директор питерского "Зенита" Хавьер Рибальта официально покинул занимаемый пост.

В четверг испанский функционер попрощался с командой.

Ранее сообщалось, что Рибальта ушёл из-за разногласий с руководством "сине-бело-голубых". Он хотел получить расширение полномочий, но ему отказали.

Контракт между сторонами истекал в июне этого года, но было принято решение расторгнуть его досрочно.

Рибальта работал в "Зените" с лета 2018 года. После его прихода команда дважды стала чемпионом России.

Не пропустите: Аршавин отказался от поста спортивного директора "Зенита". | http://soccernews.ru
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